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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Mert Matic, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Burak Çevik (Bravo, Caner Ergül, Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Adis...

08.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:54
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Vestel Venus Kompleksi

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Mert Matic, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Burak Çevik (Bravo, Caner Ergül, Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija)

Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Bilal Tatar)

Setler: 25-16, 25-15, 20-25, 25-10

Süre: 89 dakika (22, 22, 26, 19)

Voleybol AXA Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Arhavi Voleybol'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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