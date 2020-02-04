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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Erkan SarıHalkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, İbrahim Emet)Spor Toto: Ferreira, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Lincoln (Deniz İvgen, Murat Tokgöz,...

04.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:30
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Erkan Sarı

Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, İbrahim )

Toto: Ferreira, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Lincoln (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Deniz Yılmaz, Gelinski, Ahmet Tümer, Kadir Cin)

Setler: 25-21, 25-13, 24-26, 26-24

Süre: 121 dakika (25, 22, 37, 37)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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