Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan TürkerBursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Uğur Kılınç)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Uğur Kılınç)
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Fırkal Julius, Cansın Hacıbekiroğlu, Berkant Hizarcı (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Atakan Topal, Mert Tetik)
Setler: 30-28, 27-25, 25-23
Süre: 104 dakika (38, 36, 30)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.