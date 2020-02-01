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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan TürkerBursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Uğur Kılınç)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan...

01.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:56
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Uğur Kılınç)

Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Fırkal Julius, Cansın Hacıbekiroğlu, Berkant Hizarcı (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Atakan Topal, Mert Tetik)

Setler: 30-28, 27-25, 25-23

Süre: 104 dakika (38, 36, 30)


Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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