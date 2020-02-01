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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu EmiroğluArkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun,...

01.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Vestel Venus Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Cansın Ogbai Enaboifo)

Setler: 25-17, 25-19, 25-17

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

Voleybol AXA Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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