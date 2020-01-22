Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erhan AlparslanSpor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Lincoln, Do Nascimento, Kemal Kayhan (Deniz İvegin)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Çoşkun, Emre Berat Fırat, Uğur Güneş, Ekrem Caner...
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan
Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Lincoln, Do Nascimento, Kemal Kayhan (Deniz İvegin)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Çoşkun, Emre Berat Fırat, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Caner Pekşen)
Setler: 25-16, 25-14, 25-14
Süre: 71 (22, 25, 24)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Spor Toto, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.