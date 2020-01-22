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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erhan AlparslanSpor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Lincoln, Do Nascimento, Kemal Kayhan (Deniz İvegin)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Çoşkun, Emre Berat Fırat, Uğur Güneş, Ekrem Caner...

22.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:58
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Lincoln, Do Nascimento, Kemal Kayhan (Deniz İvegin)

: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Çoşkun, Emre Berat Fırat, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Cansın Ogbai Enaboifo, Caner Pekşen)

Setler: 25-16, 25-14, 25-14

Süre: 71 (22, 25, 24)


Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 13. haftasında Spor Toto, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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