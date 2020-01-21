Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, İlknur ÇakarZiraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)Arhavi Voleybol: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek,...
Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Ziraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)
Arhavi Voleybol: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek, Alper Özdemir, Fatih Cihan, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Umut Şahin)
Setler: 25-19, 25-20, 25-21
Süre: 80 dakika (26, 29, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, konuk ettiği Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.