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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, İlknur ÇakarZiraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)Arhavi Voleybol: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek,...

21.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:50
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Ziraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)

: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek, Alper Özdemir, Fatih Cihan, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Umut Şahin)

Setler: 25-19, 25-20, 25-21

Süre: 80 dakika (26, 29, 25)


Voleybol AXA Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, konuk ettiği Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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