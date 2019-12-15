Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına 5 karşılaşmayla devam edildi.

15.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Efeler Ligi'nin 11. haftasına 5 karşılaşmayla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Halkbank-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Arkas Spor-Spor Toto: 3-2

İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası: 1-3

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler