Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına 5 karşılaşmayla devam edildi.
15.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:26
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına 5 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Halkbank-Tokat Belediye Plevne: 3-0
Arkas Spor-Spor Toto: 3-2
İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3
Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası: 1-3
Kaynak: AA
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