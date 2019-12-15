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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan ÜnalSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz)Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök,...

15.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:08
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ünal

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz)

Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar (Ümit Demir, Berkay Bayraktar)

Setler: 24-26, 25-22, 15-25, 14-25

Süre: 136 dakika (35, 40, 32, 29)


Voleybol AXA Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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