Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: SorgunHakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan ÜnalSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz)Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök,...
Salon: Sorgun
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan Ünal
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz)
Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Hierrezuelo, Poglajen, Emin Gök, Escobar (Ümit Demir, Berkay Bayraktar)
Setler: 24-26, 25-22, 15-25, 14-25
Süre: 136 dakika (35, 40, 32, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.