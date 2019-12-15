Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Ayşim ErginayHalkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Chernokozhev, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius...

15.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:18
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Chernokozhev, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Halil Dolaşık, Atakan Topal, Cansın Çınar)

Setler: 25-21, 25-19, 25-17

Süre: 75 dakika (29, 24, 22)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler