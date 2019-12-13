Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde haftanın maç program şöyle:
15 Aralık Pazar:
15.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
16.00 İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)
17.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)
19.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası (Sorgun)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)