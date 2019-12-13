Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:38

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde haftanın maç program şöyle:

15 Aralık Pazar:

15.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

16.00 İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)

17.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)

19.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası (Sorgun)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

Kaynak: AA