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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan SarıHalkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Faik Güneş, Seganov, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Rıfat Kantarcıoğlu, İbrahim Emet, Furkan Aydın) Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis...

08.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:06
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent


Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Faik Güneş, Seganov, Metin Toy, Bahov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Rıfat Kantarcıoğlu, İbrahim Emet, Furkan )


Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Setler: 22-25, 23-25, 17-25


Süre: 82 dakika (26, 31, 25)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 10. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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