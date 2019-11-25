Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Mehmet Bogaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Uğur Kılınç)Ziraat Bankası: Escobar, Cafer...

25.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:54
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Mehmet Bogaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Uğur Kılınç)

: Escobar, Cafer Kırkıt, İbrahim Halil Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin (Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken)

Setler: 17-25, 25-21, 25-15, 25-19

Süre: 125 dakika (27,38, 28, 32)


Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.