Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: İnegölHakemler: Burhan İlhan, Serap Kukaİnegöl Belediyespor: Burakhan Tosun, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Nevzat Mert Güneş, Uriarte (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Yunus Emre Tayaz)Arkas Spor: Mustafa Koç, Blankenau,...
Salon: İnegöl
Hakemler: Burhan İlhan, Serap Kuka
İnegöl Belediyespor: Burakhan Tosun, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Nevzat Mert Güneş, Uriarte (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Yunus Emre Tayaz)
Arkas Spor: Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Setler: 15-25, 16-25, 19-25
Süre: 76 dakika (25, 24, 27)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.