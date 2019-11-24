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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegölHakemler: Burhan İlhan, Serap Kukaİnegöl Belediyespor: Burakhan Tosun, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Nevzat Mert Güneş, Uriarte (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Yunus Emre Tayaz)Arkas Spor: Mustafa Koç, Blankenau,...

24.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:48
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegöl

Hakemler: Burhan İlhan, Serap Kuka

İnegöl Belediyespor: Burakhan Tosun, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Nevzat Mert Güneş, Uriarte (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Yunus Emre Tayaz)

: Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Setler: 15-25, 16-25, 19-25

Süre: 76 dakika (25, 24, 27)

Voleybolda AXA Efeler Ligi 8. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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