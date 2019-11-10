Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yenerİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Emir Öztürk, Abdulsamet Yalçın)Arhavi Voleybol: Krastins, Görkem Sertel,...

10.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:02
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Emir Öztürk, Abdulsamet Yalçın)

: Krastins, Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustovsson (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Salih Özdemir)

Setler: 20-25, 25-23, 22-25, 26-24, 19-17

Süre: 146 dakika (25, 28, 33, 30, 30)

AXA Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.