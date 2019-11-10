Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Sorgun Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian, Ali İçmeyiz (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul) İnegöl Belediyespor: Uriarte, Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Kovalev, Cüneyt Dağcı, Vefa...
Salon: Sorgun
Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş
Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian, Ali İçmeyiz (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul)
İnegöl Belediyespor: Uriarte, Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Kovalev, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Özgür Türkmen, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Ali Berke Sağır, Berkan Bozan)
Setler: 25-22, 25-16, 25-21
Süre: 90 dakika (31, 28, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Sorgun Belediyespor, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.