Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta müsabakasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta müsabakasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3. galibiyetini aldı. Tokat Belediye Plevne ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 25-27, 22-25, 25-21, 25-18 ve 15-10'luk setler sonucunda galip ayrıldı.