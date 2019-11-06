Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta müsabakasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.

06.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta müsabakasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3. galibiyetini aldı. Tokat Belediye Plevne ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 25-27, 22-25, 25-21, 25-18 ve 15-10'luk setler sonucunda galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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