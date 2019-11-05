Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

05.11.2019 12:18
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor (Arhavi)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Haldun Alagaş)

18.30 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)

18.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)

19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

7 Kasım Perşembe:

19.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)

Kaynak: AA
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