Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: SorgunHakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan ÜnalSorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Mehmet Almaz, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian (Ramazan Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Ali Samet İçmeğiz)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Berat Emre Fırat, Batuhan Avcı, Özkan...
Salon: Sorgun
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan Ünal
Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Mehmet Almaz, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian (Ramazan Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Ali Samet İçmeğiz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Berat Emre Fırat, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Caner Çiçekcioğlu, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Berat Fırat, Caner Pekşen, Umur Ahmet Şahin, Enaboifo)
Setler: 25-16, 25-16, 25-16
Süre: 85 dakika (23,36,26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Sorgun Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.