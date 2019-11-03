Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan ÜnalSorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Mehmet Almaz, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian (Ramazan Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Ali Samet İçmeğiz)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Berat Emre Fırat, Batuhan Avcı, Özkan...

03.11.2019 16:48
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Oğuzhan Ünal

Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Mehmet Almaz, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian (Ramazan Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Ali Samet İçmeğiz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Berat Emre Fırat, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Caner Çiçekcioğlu, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Berat Fırat, Caner Pekşen, Umur Ahmet Şahin, Enaboifo)

Setler: 25-16, 25-16, 25-16

Süre: 85 dakika (23,36,26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Sorgun Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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