Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Bilal ÇağlarSpor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)Arhavi Voleybol: Fatih Cihan, Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins...

03.11.2019 15:34
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar

Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)

Arhavi Voleybol: Fatih Cihan, Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins (Mehmet Özbek, Görkem Sertel, Hamdi Erkan, Fikri Berber)

Setler: 25-14, 25-18, 25-19

Süre: 79 dakika (23, 27, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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