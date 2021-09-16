Voleybol: 6. Cengiz Göllü Nilüfer Kupası
AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor
Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur TosunNilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bytsenko, Sude Naz Uzun, Tarusova, Hilal Karakaya, Maglio (Buse Kayacan)Kuzeyboru: Ryhliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Karasoy, Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyıldız (Dilek Kınık, Matea)Setler:...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bytsenko, Sude Naz Uzun, Tarusova, Hilal Karakaya, Maglio (Buse Kayacan)
Kuzeyboru: Ryhliuk, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Karasoy, Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyıldız (Dilek Kınık, Matea)
Setler: 19-25, 15-25, 18-25
Süre: 74 dakika (29, 23, 22)
6. Cengiz Göllü Nilüfer Kupası turnuvasının ilk maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Turnuvada yarın Bolu Belediyespor ile Kuzeyboru takımları karşı karşıya gelecek.
AA / Mustafa Bikeç - Spor Haberleri