Voleybol: 23 Yaş Altı Dünya Kadınlar Şampiyonası

Slovenya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Japonya'yı 4-1 yendi.





Başkent Ljubljana'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Japonya ile karşılaştı.





Ay-yıldızlılar, müsabakayı 15-12, 15-5, 15-9, 12-15 ve 15-8'lik setlerle 4-1 kazanarak üçüncü galibiyetini aldı.





Milliler beşinci maçını, yarın TSİ 18.00'de Bulgaristan ile yapacak.





Öte yandan, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanıyor. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın, 2 fark yapması gerekiyor.