Voleybol: 23 Yaş Altı Dünya Kadınlar Şampiyonası

Slovenya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Küba'yı 4-0 yendi.



Başkent Ljubljana'da düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında Küba ile karşı karşıya geldi.



Ay-yıldızlılar, müsabakadan 15-12, 16-14, 17-15 ve 15-8'lik setler sonucunda 4-0 galip ayrıldı.





Öte yandan Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanır. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın, 2 fark yapması gerekir.



Milliler ikinci maçını yarın TSİ 21.00'de Brezilya ile yapacak.