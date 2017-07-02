Voleybol: 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

21 Yaş Altı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 9'unculuk maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, İtalya ile Çekya'nın Ceske Budejovice şehrindeki Budvar Arena'da oynanan 9'unculuk maçını 25-23, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kaybetti.



Milliler, bu skorla 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nı 10. sırada tamamladı.