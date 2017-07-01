Voleybol: 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası

Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, sıralama etabı 9-12 turunda Mısır'ı 3-1 yenerek, 9'unculuk maçına çıkmaya hak kazandı.



Çekya'nın Ceske Budejovice kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kazanan milliler, ikinci seti 25-20 kaybetti. Çekişmeli geçen mücadelede üçüncü seti 28-26 alan ay-yıldızlı ekip, dördüncü seti 31-29 maçı da 3-1 kazandı.



Milliler, bu akşam yapılacak İtalya-Ukrayna maçının galibiyle yarın 9'unculuk maçına çıkacak.