Voleybol 2022 CEV ve Challenge kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Voleybol 2022 CEV ve Challenge kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybol 2022 CEV ve Challenge kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Voleybolda, Türkiye'yi kadınlar ve erkekler kategorisinde 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri, Lüksemburg'daki kura çekiminde belli oldu.

Voleybolda, Türkiye'yi kadınlar ve erkekler kategorisinde 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri, Lüksemburg'daki kura çekiminde belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre CEV Kupası erkekler kategorisinde Arkas Spor, 32'li Finaller Turu'nda Şampiyonlar Ligi ön elemesinden gelecek takımla karşılaşacak.

Spor Toto, CEV Kupası'nda 16'lı Finaller Turu'nda Arkas Spor'un oynayacağı eşleşmeden gelecek takım ile Galatasaray HDI Sigorta da 16'lı Finaller Turu'nda SWD Powervolleys Düren'in oynayacağı eşleşmeden gelecek takım ile mücadele edecek.

CEV Kupası kadınlar kategorisinde Eczacıbaşı Dynavit'in 16'lı Finaller Turu'ndaki rakibi Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımı olacak.

Nilüfer Belediye, CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde 16'lı Finaller Turu'nda SOK Mostar-TK Kaunas VDU eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Balkan Kupası erkekler kategorisindeTürkiye'yi temsil edecek Halkbank, şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası 32'li Finaller Turu'nda Bulgaristan'dan Marek Union-Ivkoni Dupnitsa takımı ile eşleşecek.

Kadınlar kategorisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Balkan Kupa'sında şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası 32'li Finaller Turu'nda Norveç'in Tromsö takımı ile eşleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Aile fotoğrafı üstünden gelen soruya Lukaku'dan dikkat çeken cevap: Türkiye'ye geleceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Halit Ergenç Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Voleybol 2022 CEV ve Challenge kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:27:56. #1.14#

title