Voleybol: 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu
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Voleybol: 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu

26.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:57
Voleybol: 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun Doha Etabı'nda Türk sporcular, 12'li eleme turu ve çeyrek final turunda sahaya çıktı.

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun Doha Etabı'nda Türk sporcular, 12'li eleme turu ve çeyrek final turunda sahaya çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi, 12'li eleme turunda, Joe/Chafic (Libya) çiftini 2-1 (22-24, 21-15, 16-14) mağlup etti.

Çeyrek final turunda ise Murat Giginoğlu/Volkan Göğtepe ikilisi, Essam/Ziad (Katar) çiftini 2-0 (21-15, 21-12) yenerken, Sefa Urlu/Selçuk Şekerci ikilisi, Metral/Haussener (İsviçre) çiftine 2-0 (14-21, 17-21) mağlup oldu.

Doha Etabı'nda bugün Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi, yarı final mücadelesinde Metral/Haussener (İsviçre) çiftiyle karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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