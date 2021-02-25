Voleybol: 2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Doha Etabı'nda Türk sporcular bir üst tura yükseldi.
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Doha Etabı'nda Türk sporcular bir üst tura yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, D grubunda mücadele eden Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi ve Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi rakiplerini mağlup ederek grupta ilk iki sırayı aldı.
Organizasyonda Türk sporcuların oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle :
Sefa Urlu/ Selçuk Şekerci-Jassim/ Nassir (Katar): 2-0 (21-6, 21-7)
Murat Giginoğlu/ Volkan Göğtepe-Abramov/ Salmanov (Rusya): 2-0 (21-16, 21-13)
Sefa Urlu/ Selçuk Şekerci-Murat Giginoğlu/ Volkan Göğtepe: 1-2 (21-18, 16-21, 7-15)
Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi 12'li Eleme Turu'nda Libya'dan Joe-Chafic ikilisi ile Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi ise çeyrek final maçında Gambiya'dan Jawo-Jarra ve Katar'dan Essam-Ziad ikilisinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul