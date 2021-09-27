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Voleybol: 2021 Erkekler Balkan Kupası

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Voleybol: 2021 Erkekler Balkan Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Kagic Dejan (Sırbistan), İlknur ÇakarHalkbank: Selçuk Kesin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Mustafa Koç (Caner Ergün, Volkan Done, Aslan Ekşi)Kifissias: de Weijer, Kotsakis, Melles, Marks, Kostopoulos, Linardos (Kontostathis, Sonakis,...

SELÇUK, İZMİR (AA) - Salon: TVF Başkent

Hakemler: Kagic Dejan ( Sırbistan ), İlknur Çakar

Halkbank: Selçuk Kesin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Mustafa Koç (Caner Ergün, Volkan Done, Aslan Ekşi)

Kifissias: de Weijer, Kotsakis, Melles, Marks, Kostopoulos, Linardos (Kontostathis, Sonakis, Papadopoulos, Spiliotis)

Setler: 25-19, 25-18, 25-18

Süre: 68 dakika (25, 22, 21)

2021 Erkekler Balkan Kupası'nda Halkbank, ikinci maçında Yunanistan'ın Kifissias takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Balkan Kupası'nı iki maçını da galip bitirerek kazanan Halkbank, CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nı kazanan Halkbank'ın kupasını maçtan sonra düzenlenen törende Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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