Voleybol: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Voleybol: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri

12.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:42
Voleybol: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Boris TrajkovskiHakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)Bosna Hersek: Ivic, Bezdrop, Popovic, Osmanovic, Makas, Colo (Daminkovic, Mitrinovic, Fazlic, Zenovic, Mehmedovic, Merdanovic, Hadzic)Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Vahit...

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Bosna Hersek: Ivic, Bezdrop, Popovic, Osmanovic, Makas, Colo (Daminkovic, Mitrinovic, Fazlic, Zenovic, Mehmedovic, Merdanovic, Hadzic)

Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert, Volkan Döne, Arda Bostan, Doğukan Ulu)

Setler: 15-25, 17-25, 18-25

Süre: 19, 21, 21 (61 dakika)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.

Milli takımda Burutay Subaşı 19 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ay-yıldızlılarda Adis Lagumdzija 13, Yiğit Gülmezoğlu 12, Oğuzhan Karasu 5, Arslan Ekşi ve Vahit Emre Savaş ise 4'er sayı kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci setinde oyuna dahil olan Arda Bostan, ilk kez A Milli Takım forması giydi.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci müsabakasını yarın ev sahibi Kuzey Makedonya ile yapacak. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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