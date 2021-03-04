Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

04.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:18
Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Vrnjacka Banja kentindeki Vlade Divac Spor Salonu'nda oynanan ve 113 dakika süren karşılaşmada Türkiye, 28-30, 26-24, 23-25 ve 25-27 set sonuçlarıyla rakibine 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, elemelerdeki üçüncü maçında yarın TSİ 18.00'de Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere İrem Derici Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 23:19:25. #1.15#
title