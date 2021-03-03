Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

03.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:26
Voleybol: 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur mücadelesinde Türkiye, ilk maçında Bulgaristan'ı 3-2 yendi.

Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur mücadelesinde Türkiye, ilk maçında Bulgaristan'ı 3-2 yendi.

Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kentindeki Vlade Divac Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, 25-19, 19-25, 25-14, 17-25 ve 15-9'luk setler rakibini mağlup etti.

Milli takım elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 20.30'da ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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