Voleybol: 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası elemeleri
12.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:19
Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. tur elemelerinde Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan'a 3-0 yenildi.
Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. tur elemelerinde Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan'a 3-0 yenildi.
Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaştı.
Bulgaristan'a 25-21, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup olan milliler, ilk yenilgisini aldı.
Türkiye, elemelerdeki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 16.30'da ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar