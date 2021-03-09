Voleybol: 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası elemeleri
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Voleybol: 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası elemeleri

09.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:46
Voleybol: 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası elemeleri

Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Tur elemelerinde Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Tur elemelerinde Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Balkan Voleybol Birliği şemsiyesi altında Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.

Romanya'yı 25-19, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, elemelere galibiyetle başladı.

Milli takım, elemelerdeki ikinci maçını 11 Mart Perşembe günü TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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