Voleybol: 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası elemeleri
09.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:46
Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Tur elemelerinde Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.
Voleybol 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Tur elemelerinde Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.
Balkan Voleybol Birliği şemsiyesi altında Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.
Romanya'yı 25-19, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, elemelere galibiyetle başladı.
Milli takım, elemelerdeki ikinci maçını 11 Mart Perşembe günü TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar