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Voleybol: 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri

Voleybolda 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin yarı finalinde Almanya, Hollanda'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

11.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:02
Voleybol: 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri

Voleybolda 2020 CEV Kadınlar Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri'nin yarı finalinde , Hollanda'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Almanya, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen elemelerdeki müsabakayı 27-25, 25-23 ve 25-22'lik setlerle kazandı.

Almanya, Türkiye-Polonya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA
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