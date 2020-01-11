Voleybol: 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri
Voleybolda 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin yarı finalinde Almanya, Hollanda'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
11.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:02
Voleybolda 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin yarı finalinde Almanya, Hollanda'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Almanya, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen elemelerdeki müsabakayı 27-25, 25-23 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
Almanya, Türkiye-Polonya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Kaynak: AA
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