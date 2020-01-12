Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri

12.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:52

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Spor Salonu'nda oynanan ve 64 dakika süren karşılaşmayı milliler, 25-15, 25-17 ve 25-21'lik setlerle mağlup etti.

İlk maçında Sırbistan'ı, ikinci maçında ev sahibi Bulgaristan'ı yenen ay-yıldızlı takım, 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA