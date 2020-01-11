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Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

11.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:42
Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 2020 CEV Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur ikinci maçında 'ı 3-1 yendi.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan ve 1 saat 40 dakika süren karşılaşmayı milliler, 25-19, 18-25, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

İlk maçında Sırbistan'ı da aynı skorla yenen ay-yıldızlı takım, grubunda liderliğe yükseldi. Türkiye, Balkan Elemeleri'nin son maçında yarın Romanya ile TSİ 16.00'da karşılaşacak.

Milliler, bu maçı da kazanması halinde 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazanacak. Grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde ise finallere gidebilmek için 2. turda mücadele edecek.

Kaynak: AA
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