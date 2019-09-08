Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

08.09.2019 19:00

Salon: Ankara

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Ozan Çağı Sarıkayayı (Türkiye)

İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Fahr)

Polonya: Medrzyk, Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek (Stenzel, Maj-Erwardt, Grajber, Lukasik, Kowalewska, Zaroslinska-Krol)

Setler: 25-23, 25-20, 26-24

Süre: 94 dakika (30, 35, 29)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen İtalya üçüncü oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında yarı final maçlarını kaybeden İtalya ile Polonya karşılaştı.

Karşılaşmadan 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 galip ayrılan İtalya, bronz madalya kazandı.

İtalya, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda; 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye ile Sırbistan, saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA