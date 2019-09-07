Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: AnkaraHakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)Sırbistan: Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Veljkovic (Silvija Popovic, Milenkovic)İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Orro, Fahr,...

07.09.2019 19:06
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Agnieszka Michlic (Polonya)

Sırbistan: Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Veljkovic (Silvija Popovic, Milenkovic)

İtalya: Sorokaite, Folie, Egonu, Sylla, Chirichella, Malinov (De Gennaro, Parrocchiale, Orro, Fahr, Nwakalor)

Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20

Süre: 102 dakika (24, 25, 25, 28)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan, İtalya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Finale yükselen Sırbistan, Ankara'da yarın saat 19.30'da, Türkiye-Polonya yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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