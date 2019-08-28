Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun altıncı günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Sırbistan-Yunanistan: 3-0
Fransa-Türkiye: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Sırbistan
|4
|4
|0
|12
|2-Türkiye
|4
|4
|0
|11
|3-Yunanistan
|5
|2
|3
|6
|4-Bulgaristan
|4
|1
|3
|4
|5-Finlandiya
|4
|1
|3
|4
|6-Fransa
|5
|1
|4
|2
B Grubu:
Belçika-Polonya: 3-2
Ukrayna-Slovenya: 2-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-İtalya
|4
|4
|0
|12
|2-Belçika
|5
|4
|1
|11
|3-Polonya
|4
|3
|1
|10
|4-Slovenya
|4
|1
|3
|3
|5-Ukrayna
|3
|0
|3
|0
|6-Portekiz
|4
|0
|4
| 0
C Grubu:
Azerbaycan-Estonya: 3-2
Hırvatistan-Macaristan: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Hollanda
|4
|4
|0
|12
|2-Hırvatistan
|5
|3
|2
|10
|3-Azerbaycan
|4
|3
|1
|7
|4-Romanya
|4
|2
|2
|6
|5-Macaristan
|4
|1
|3
|3
|6-Estonya
|5
|0
|5
|1
D Grubu:
Rusya-İspanya: 3-0
Almanya-Belarus: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Almanya
|5
|5
|0
|14
|2-Rusya
|4
|3
|1
|10
|3-Slovakya
|4
|3
|1
|8
|4-İspanya
|5
|2
|3
|5
|5-Belarus
|4
|0
|4
|1
|6-İsviçre
|4
|0
|4
| 1