Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

28.08.2019 23:52

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun altıncı günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Sırbistan-Yunanistan: 3-0

Fransa-Türkiye: 0-3

Takımlar O G M P 1-Sırbistan 4 4 0 12 2-Türkiye 4 4 0 11 3-Yunanistan 5 2 3 6 4-Bulgaristan 4 1 3 4 5-Finlandiya 4 1 3 4 6-Fransa 5 1 4 2

B Grubu:

Belçika-Polonya: 3-2

Ukrayna-Slovenya: 2-3

Takımlar O G M P 1-İtalya 4 4 0 12 2-Belçika 5 4 1 11 3-Polonya 4 3 1 10 4-Slovenya 4 1 3 3 5-Ukrayna 3 0 3 0 6-Portekiz 4 0 4 0

C Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 3-2

Hırvatistan-Macaristan: 3-0

Takımlar O G M P 1-Hollanda 4 4 0 12 2-Hırvatistan 5 3 2 10 3-Azerbaycan 4 3 1 7 4-Romanya 4 2 2 6 5-Macaristan 4 1 3 3 6-Estonya 5 0 5 1

D Grubu:

Rusya-İspanya: 3-0

Almanya-Belarus: 3-0

Takımlar O G M P 1-Almanya 5 5 0 14 2-Rusya 4 3 1 10 3-Slovakya 4 3 1 8 4-İspanya 5 2 3 5 5-Belarus 4 0 4 1 6-İsviçre 4 0 4 1

Kaynak: AA