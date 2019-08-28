Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.

28.08.2019 23:52
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun altıncı günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Sırbistan-Yunanistan: 3-0

Fransa-Türkiye: 0-3

Takımlar O G M P
1-Sırbistan 4 4 0 12
2-Türkiye

 4 4 0 11
3-Yunanistan

 5 2 3 6
4-Bulgaristan 4 1 3 4
5-Finlandiya

 4 1 3 4
6-Fransa

 5 1 4 2

B Grubu:

Belçika-Polonya: 3-2

Ukrayna-Slovenya: 2-3

Takımlar O G M P
1-İtalya 4 4 0 12
2-Belçika

 5 4 1 11
3-Polonya

 4 3 1 10
4-Slovenya 4 1 3 3
5-Ukrayna

 3 0 3 0
6-Portekiz

 4 0 4 0

C Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 3-2

Hırvatistan-Macaristan: 3-0

Takımlar O G M P
1-Hollanda 4 4 0 12
2-Hırvatistan

 5 3 2 10
3-Azerbaycan

 4 3 1 7
4-Romanya 4 2 2 6
5-Macaristan

 4 1 3 3
6-Estonya

 5 0 5 1

D Grubu:

Rusya-İspanya: 3-0

Almanya-Belarus: 3-0

Takımlar O G M P
1-Almanya 5 5 0 14
2-Rusya 4 3 1 10
3-Slovakya

 4 3 1 8
4-İspanya 5 2 3 5
5-Belarus

 4 0 4 1
6-İsviçre

 4 0 4 1

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.