Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün maçları sona erdi.

27.08.2019 23:50
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun beşinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Finlandiya-Fransa: 3-1

Yunanistan-Bulgaristan: 0-3

Takımlar O G M P
1-Sırbistan 3 3 0 9
2-Türkiye

 3 3 0 8
3-Yunanistan

 4 2 2 6
4-Bulgaristan 4 1 3 4
5-Finlandiya

 4 1 3 4
6-Fransa

 4 1 3 2

B Grubu:

Portekiz-Belçika: 1-3

İtalya-Slovenya: 3-0

Takımlar O G M P
1-İtalya 4 4 0 12
2-Polonya

 3 3 0 9
3-Belçika

 4 3 1 9
4-Slovenya 4 1 3 3
5-Ukrayna

 3 0 3 0
6-Portekiz

 4 0 4 0

C Grubu:

Hollanda-Estonya: 3-0

Romanya-Hırvatistan: 1-3

Takımlar O G M P
1-Hollanda 4 4 0 12
2-Hırvatistan

 4 2 2 7
3-Romanya

 4 2 2 6
4-Azerbaycan 3 2 1 5
5-Macaristan

 3 1 2 3
6-Estonya

 4 0 4 0

D Grubu:

İspanya-İsviçre: 3-2

Almanya-Slovakya: 3-1

Takımlar O G M P
1-Almanya 4 4 0 11
2-Slovakya 4 3 1 8
3-Rusya

 3 2 1 7
4-İspanya 4 2 2 5
5-Belarus

 3 0 3 1
6-İsviçre

 4 0 4 1

Kaynak: AA
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