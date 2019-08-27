Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

27.08.2019 23:50

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun beşinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Finlandiya-Fransa: 3-1

Yunanistan-Bulgaristan: 0-3

Takımlar O G M P 1-Sırbistan 3 3 0 9 2-Türkiye 3 3 0 8 3-Yunanistan 4 2 2 6 4-Bulgaristan 4 1 3 4 5-Finlandiya 4 1 3 4 6-Fransa 4 1 3 2

B Grubu:

Portekiz-Belçika: 1-3

İtalya-Slovenya: 3-0

Takımlar O G M P 1-İtalya 4 4 0 12 2-Polonya 3 3 0 9 3-Belçika 4 3 1 9 4-Slovenya 4 1 3 3 5-Ukrayna 3 0 3 0 6-Portekiz 4 0 4 0

C Grubu:

Hollanda-Estonya: 3-0

Romanya-Hırvatistan: 1-3

Takımlar O G M P 1-Hollanda 4 4 0 12 2-Hırvatistan 4 2 2 7 3-Romanya 4 2 2 6 4-Azerbaycan 3 2 1 5 5-Macaristan 3 1 2 3 6-Estonya 4 0 4 0

D Grubu:

İspanya-İsviçre: 3-2

Almanya-Slovakya: 3-1

Takımlar O G M P 1-Almanya 4 4 0 11 2-Slovakya 4 3 1 8 3-Rusya 3 2 1 7 4-İspanya 4 2 2 5 5-Belarus 3 0 3 1 6-İsviçre 4 0 4 1

Kaynak: AA