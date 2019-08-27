Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

27.08.2019 00:04

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun dördüncü günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.

A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-11, 20-25 ve 25-18 biten setlerle Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Grubun diğer maçında Sırbistan, Fransa'yı aynı skorla yendi. Bu sonuçlarla Türkiye ve Sırbistan, son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Fransa-Sırbistan: 1-3

Türkiye-Bulgaristan: 3-1

Takımlar O G M P 1-Sırbistan 3 3 0 9 2-Türkiye 3 3 0 8 3-Yunanistan 3 2 1 6 4-Fransa 3 1 2 2 5-Bulgaristan 3 0 3 1 6-Finlandiya 3 0 3 1

B Grubu:

İtalya-Belçika: 3-0

Polonya-Ukrayna: 3-1

Takımlar O G M P 1-İtalya 3 3 0 9 2-Polonya 3 3 0 9 3-Belçika 3 2 1 6 4-Slovenya 3 1 2 3 5-Ukrayna 3 0 3 0 6-Portekiz 3 0 3 0

C Grubu:

Hollanda-Hırvatistan: 3-0

Macaristan-Azerbaycan: 0-3

Takımlar O G M P 1-Hollanda 3 3 0 9 2-Romanya 3 2 1 6 3-Azerbaycan 3 2 1 5 4-Hırvatistan 3 1 2 4 5-Macaristan 3 1 2 3 6-Estonya 3 0 3 0

D Grubu:

Almanya-Rusya: 3-2

Slovakya-Belarus: 3-2

Takımlar O G M P 1-Slovakya 3 3 0 8 2-Almanya 3 3 0 8 3-Rusya 3 2 1 7 4-İspanya 3 1 2 3 5-Belarus 3 0 3 1 6-İsviçre 3 0 3 0

Kaynak: AA