Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ikinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye, 24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 10-15'lik setlerle biten mücadelede Finlandiya'yı 3-2 mağlup ederek grubundaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Fransa-Yunanistan: 0-3
Finlandiya-Türkiye: 2-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Türkiye
|2
|2
|0
|5
|2-Sırbistan
|1
|1
|0
|3
|3-Yunanistan
|2
|1
|1
|3
|4-Fransa
|2
|1
|1
|2
|5-Bulgaristan
|1
|0
|1
|1
|6-Finlandiya
|2
|0
|2
|1
B Grubu:
Belçika-Slovenya: 3-0
Portekiz-Polonya: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Polonya
|2
|2
|0
|6
|2-Belçika
|2
|2
|0
|6
|3-İtalya
|1
|1
|0
|3
|4-Slovenya
|2
|0
|2
|0
|5-Ukrayna
|1
|0
|1
|0
|6-Portekiz
|2
|0
|2
| 0
C Grubu:
Estonya-Hırvatistan: 1-3
Romanya-Macaristan: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Hırvatistan
|2
|1
|1
|4
|2-Hollanda
|1
|1
|0
|3
|3-Macaristan
|2
|1
|1
|3
|4-Romanya
|2
|1
|1
|3
|5-Azerbaycan
|1
|1
|0
|2
|6-Estonya
|2
|0
|2
|0
D Grubu:
Almanya-İspanya: 3-1
İsviçre-Slovakya: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Slovakya
|2
|2
|0
|6
|2-Almanya
|2
|2
|0
|6
|3-Rusya
|1
|1
|0
|3
|4-İspanya
|2
|0
|2
|0
|5-Belarus
|1
|0
|1
|0
|6-İsviçre
|2
|0
|2
| 0