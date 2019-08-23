Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ilk günü, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Fransa-Bulgaristan: 3-2
Sırbistan-Finlandiya: 3-0
Türkiye-Yunanistan: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Türkiye
|1
|1
|0
|3
|2-Sırbistan
|1
|1
|0
|3
|3-Fransa
|1
|1
|0
|2
|4-Bulgaristan
|1
|0
|1
|1
|5-Finlandiya
|1
|0
|1
|0
|6-Yunanistan
|1
|0
|1
|0
B Grubu:
Belçika-Ukrayna: 3-0
İtalya-Portekiz: 3-0
Polonya-Slovenya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-İtalya
|1
|1
|0
|3
|2-Belçika
|1
|1
|0
|3
|3-Polonya
|1
|1
|0
|3
|4-Slovenya
|1
|0
|1
|0
|5-Ukrayna
|1
|0
|1
|0
|6-Portekiz
|1
|0
|1
| 0
C Grubu:
Hırvatistan-Azerbaycan: 2-3
Hollanda-Romanya: 3-0
Macaristan-Estonya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Macaristan
|1
|1
|0
|3
|2-Hollanda
|1
|1
|0
|3
|3-Azerbaycan
|1
|1
|0
|2
|4-Hırvatistan
|1
|0
|1
|1
|5-Romanya
|1
|0
|1
|0
|6-Estonya
|1
|0
|1
|0
D Grubu:
İsviçre-Almanya: 0-3
Belarus-Rusya: 0-3
Slovakya-İspanya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Almanya
|1
|1
|0
|3
|2-Rusya
|1
|1
|0
|3
|3-Slovakya
|1
|1
|0
|3
|4-İspanya
|1
|0
|1
|0
|5-Belarus
|1
|0
|1
|0
|6-İsviçre
|1
|0
|1
| 0