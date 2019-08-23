Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.

23.08.2019 23:20
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ilk günü, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla tamamlandı.

A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu

Fransa-Bulgaristan: 3-2

Sırbistan-Finlandiya: 3-0

Türkiye-Yunanistan: 3-0

Takımlar O G M P
1-Türkiye 1 1 0 3
2-Sırbistan

 1 1 0 3
3-Fransa

 1 1 0 2
4-Bulgaristan 1 0 1 1
5-Finlandiya

 1 0 1 0
6-Yunanistan

 1 0 1 0

B Grubu:

Belçika-Ukrayna: 3-0

İtalya-Portekiz: 3-0

Polonya-Slovenya: 3-0

Takımlar O G M P
1-İtalya 1 1 0 3
2-Belçika

 1 1 0 3
3-Polonya

 1 1 0 3
4-Slovenya 1 0 1 0
5-Ukrayna

 1 0 1 0
6-Portekiz

 1 0 1 0

C Grubu:

Hırvatistan-Azerbaycan: 2-3

Hollanda-Romanya: 3-0

Macaristan-Estonya: 3-0

Takımlar O G M P
1-Macaristan 1 1 0 3
2-Hollanda

 1 1 0 3
3-Azerbaycan

 1 1 0 2
4-Hırvatistan 1 0 1 1
5-Romanya

 1 0 1 0
6-Estonya

 1 0 1 0

D Grubu:

İsviçre-Almanya: 0-3

Belarus-Rusya: 0-3

Slovakya-İspanya: 3-0

Takımlar O G M P
1-Almanya 1 1 0 3
2-Rusya

 1 1 0 3
3-Slovakya

 1 1 0 3
4-İspanya 1 0 1 0
5-Belarus

 1 0 1 0
6-İsviçre

 1 0 1 0

Kaynak: AA
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