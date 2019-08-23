Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Salon: AnkaraHakemler: Koen Luts (Belçika), Ilaria Vagni (İtalya)Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Ndoye, Steux, Gicquel)Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova,...
Salon: Ankara
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Ilaria Vagni (İtalya)
Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Ndoye, Steux, Gicquel)
Bulgaristan: Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova, Karakasheva)
Setler: 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13
Süre: 116 dakika (23, 23, 22, 27, 21)
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti.
Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada A Grubu maçları bu karşılaşmayla başladı.
Grupta bugün saat Sırbistan-Finlandiya ve Türkiye-Yunanistan müsabakaları oynanacak.