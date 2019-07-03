Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabındaki ilk maçında Çin'i 3-1 mağlup etti.

Milliler, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan müsabakadan 25-22, 25-19, 22-25 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 galip ayrıldı.

Milliler, gruptaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 14.30'da İtalya ile mücadele edecek.

Final etabında 6 takım, A ve B gruplarında mücadele ediyor. Üçer takımın yer aldığı grupları ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finali kazanan takımlar şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Kaynak: AA