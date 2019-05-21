Voleybol: 2019 Fıvb Uluslar Ligi

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Ligin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ilk etabında Güney Kore ile karşılaşan milliler, rakibini 25-15, 28-26 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Takım, Sırbistan etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Milliler, ilk etabın son maçında ise 23 Mayıs Perşembe günü ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA