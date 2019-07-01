Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları tamamlandı.

Puan durumunda ilk 6'da yer alan Brezilya, İran, Rusya, Fransa ve Polonya ile ev sahibi ABD, 10-14 Temmuz tarihlerinde Şikago'da düzenlenecek final etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Final etabında yer alacak 6 takım, ilk olarak 2 ayrı grupta mücadele verecek. Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.

Kaynak: AA