Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.

Avustralya, Bulgaristan, Brezilya ve Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 5. hafta maçları 28-30 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar, 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

ABD'nin Şikago kentindeki final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.

Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.

Ligde 4 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:



Takım Maç Galibiyet Yenilgi Puan Brezilya 12 11 1 30 İran 12 10 2 30 Fransa 12 9 3 28 Rusya 12 9 3 26 İtalya 12 8 4 25 ABD 12 7 5 22

Kaynak: AA