Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi
2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.
2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.
Avustralya, Bulgaristan, Brezilya ve Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 5. hafta maçları 28-30 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar, 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
ABD'nin Şikago kentindeki final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.
Ligde 4 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Yenilgi
|Puan
|Brezilya
|12
|11
|1
|30
|İran
|12
|10
|2
|30
|Fransa
|12
|9
|3
|28
|Rusya
|12
|9
|3
|26
|İtalya
|12
|8
|4
|25
|ABD
|12
|7
|5
|22
A Milli Takım
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Challenger Kupası, 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.
2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılmayı başaran milli takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı kaşıya gelecek.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri