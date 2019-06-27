Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.

Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak.
Avustralya, Bulgaristan, Brezilya ve Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 5. hafta maçları 28-30 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar, 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
ABD'nin Şikago kentindeki final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.
Ligde 4 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç Galibiyet Yenilgi Puan
Brezilya 12 11 1 30
İran 12 10 2 30
Fransa 12 9 3 28
Rusya 12 9 3 26
İtalya 12 8 4 25
ABD 12 7 5 22

A Milli Takım
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Challenger Kupası, 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.
2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılmayı başaran milli takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili ile karşı kaşıya gelecek.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

Kaynak: AA
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