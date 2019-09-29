Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

29.09.2019 20:42

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'yı 3-1 yenen Sırbistan, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Paris'teki AccorHotels Arena'da Sırbistan ile Slovenya arasında oynandı.

Türk hakem Erdal Akıncı'nın da görev yaptığı maçta Sırbistan, 19-25, 25-16, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 galip gelerek 2011'in ardından bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Slovenya ise 2015'ten sonra ikinci kez finalde kaybetti.

Kaynak: AA