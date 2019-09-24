Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Fransa ve Sırbistan, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Fransa ve Sırbistan, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun çeyrek finalinde, Fransa-İtalya ve Sırbistan-Ukrayna karşılaşmaları oynandı.
Seyircisi önünde oynayan Fransa, İtalya'yı 25-16, 27-25 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek son 4'e kaldı.
Sırbistan da Ukrayna'yı 3-2'lik (21-25, 25-23, 25-22,19-25,15-9) skorla eleyerek yarı final bileti aldı.
İki ekip, 27 Eylül Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.